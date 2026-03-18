México aclara captura en el país de líder criminal vinculado a la muerte de Villavicencio

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Ciudad de México, 18 mar (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles que el líder del grupo criminal ‘Los Lobos’, acusado de estar relacionado con el asesinato en 2023 del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villacencio, fue arrestado en la capital mexicana en colaboración con la Policía Nacional colombiana.

El funcionario precisó que esta detención se produjo en el barrio de Polanco, en Ciudad de México, confirmando así la versión trasladada anteriormente por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Inicialmente hubo algo de confusión del lugar en el que se produjo el arresto de Juan Carlos Montero Mestre, alias ‘Lobo Menor’, ya que autoridades colombianas informaron en un primer momento que fue detenido en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al arribar en un vuelo procedente de México. EFE

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