México aclara que presunto asesino de candidato en Ecuador fue arrestado en suelo mexicano

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Ciudad de México, 18 mar (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles que uno de los líderes del grupo criminal ‘Los Lobos’, acusado de estar relacionado con el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villacencio en 2023, fue arrestado en la capital mexicana en colaboración con la Policía Nacional colombiana.

El funcionario precisó que esta detención se produjo en el barrio de Polanco, en Ciudad de México, confirmando así la versión trasladada anteriormente por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Inicialmente hubo algo de confusión del lugar en el que se produjo el arresto de Juan Carlos Montero Mestre, alias ‘Lobo Menor’, ya que autoridades colombianas informaron en un primer momento que fue detenido en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al arribar en un vuelo procedente de México.

No obstante, la versión es distinta a la dada por Petro, quien aseguró que alias ‘Lobo Menor’ fue detenido en territorio mexicano, en una acción que «constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen».

En tanto la Fiscalía General de la República, según un comunicado publicado por el diario El País, precisó que el detenido, quien se identificó como Montero Mestre, “podría tratarse de Ángel Esteban Aguilar Morales” quien sería “líder” del grupo criminal ‘Los Lobos’.

“Dicho individuo se encontraba en situación de prelibertad y evadió la supervisión del servicio penitenciario ecuatoriano”, añadió el comunicado citado por el diario.

En un comunicado aparte la SSPC, la detención se hizo en conjunto con la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Migración (INM), con la colaboración en materia de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

El arresto ocurrió en el exclusivo barrio de Polanco, ubicado en Ciudad de México, y se logró luego de que las autoridades tuvieron conocimiento de la llegada al país del individuo, a quien vincularon con un grupo delictivo transnacional.

Por ello, señaló la SSPC, “se estableció un seguimiento en tiempo real. Posteriormente, con información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia, se obtuvieron elementos que permitieron ubicarlo en la alcaldía Miguel Hidalgo”.

La dependencia precisó que al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a fin de determinar su situación jurídica en territorio nacional.

“En tanto, las autoridades federales mantienen comunicación con el gobierno de Colombia para atender los requerimientos legales y migratorios correspondientes”, indicó. EFE

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