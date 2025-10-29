México admite que aún «no hay condiciones» para abrir frontera con EEUU a ganado por plaga

Ciudad de México, 29 oct (EFE).- El secretario de Agricultura y Desarrollo Social de México, Julio Berdegué, afirmó este miércoles que, aunque hay avances significativos en las negociaciones con Estados Unidos para reanudar la exportación de ganado al vecino del norte, aún no existen «condiciones» para fijar una fecha de reapertura de la frontera tras meses de cierre.

“Hemos avanzado bastante, yo estoy muy optimista, pero todavía no estamos en condiciones de hacer un anuncio de la fecha en que se reabrirá la exportación”, señaló el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial.

Berdegué explicó que las conversaciones con las autoridades estadounidenses son “muy intensas y muy frecuentes”, pero aclaró que por tratarse de un proceso en curso no puede revelar detalles.

“Estuve en Estados Unidos el viernes pasado y además ayer volví a platicar con la secretaria Brooke Rollins por videoconferencia. No podemos decir todos los detalles porque son negociaciones en curso”, puntualizó.

El cierre parcial del comercio ganadero por parte de Washington se produjo tras la detección, hace casi un año, de un brote de mosca del gusano barrenador, una plaga que afecta al ganado bovino y otras especies.

Berdegué informó que México lleva 11 meses combatiendo la plaga, y que el 99,9 % de los casos se han contenido en los estados en el sur del Istmo de Tehuantepec.

“Erradicarlo completamente lo vamos a poder hacer cuando ya tengamos los 100 millones de moscas adicionales”, explicó, en referencia al programa binacional de control biológico mediante la liberación de moscas estériles.

El secretario añadió que la nueva planta de producción de moscas estériles en Metapa (Chiapas, sur) avanza conforme a lo previsto.

“Arrancamos a principios de julio. Hace unos días llevábamos 28 % de avance y ya debemos andar cerca del 30 %, eso está en pleno proceso ahí en Metapa”, detalló, sobre la localidad fronteriza con Guatemala.

Asimismo, reveló que México y Estados Unidos acordaron probar plantas modulares móviles para aumentar la capacidad de producción de insectos estériles.

“Nunca se han usado en el mundo, pero si funcionan bien nos darían hasta 20 millones de moscas adicionales cada semana”, dijo Berdegué, calificando la iniciativa como una “innovación sin precedentes”.

El Gobierno mexicano espera que estas acciones permitan restablecer las exportaciones ganaderas tan pronto se cumplan las condiciones sanitarias acordadas con EE.UU.

México es uno de los principales proveedores de ganado bovino en pie hacia Estados Unidos, con exportaciones que superan el millón de cabezas al año.

Hasta ahora, la industria ha calculado pérdidas por 1.300 millones de dólares, según datos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que ha informado de la interrupción del envío a Estados Unidos de al menos 650.000 cabezas de ganado por el cierre generado ante la proliferación en el sureste mexicano del gusano barrenador. EFE

