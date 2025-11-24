México advierte que ingresar a su Embajada en Perú sería una “violación grave”

Ciudad de México, 24 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este lunes que cualquier intento del Gobierno de Perú por ingresar a la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez constituiría una “violación grave” del derecho internacional y de la soberanía mexicana, en medio del nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países.

“Violaría todas las leyes internacionales. Pues nada más. O sea, el asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía”, afirmó la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa matutina sobre el caso de Chávez, quien se encuentra desde hace tres semanas en la embajada mexicana en Lima. EFE

