México afirma no querer «conflicto con ningún país» tras anunciar posibles aranceles

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 11 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que no quiere «ningún conflicto con ningún país», después de que su gobierno anunciara el miércoles la propuesta de un paquete de incrementos arancelarios de hasta el 50 % sobre diversas importaciones provenientes de países asiáticos.

«Estamos hablando con los embajadores aquí en México. Nosotros no queremos ningún conflicto con ningún país (…). Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México. Lo que queremos es hablar y platicar sin necesidad de generar algún conflicto», explicó Sheinbaum durante su comparecencia matinal ante la prensa.

La medida planteada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, buscaría aplicar aranceles a las naciones con las que México no tiene tratados comerciales, como China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

Sobre la posibilidad de que la imposición de estas medidas tuviera un impacto inflacionario, Sheinbaum señaló que se realizó «un estudio muy detallado» y se determinó que «muchísimos productos que no están, no tienen estos aranceles».

Además, argumentó que los aranceles «van a impulsar la producción nacional como, por ejemplo, de textiles, zapatos, plásticos, vehículos ligeros y algunos otros» bienes.

Por otro lado, Sheinbaum señaló que, esta decisión, «no está pensada en función de las negociaciones con Estados Unidos, sino de un proyecto nacional. Por eso no es un decreto. Por eso lo estamos llevando al Congreso».

La medida afectaría a artículos que representan el 8,6 % de las importaciones totales del país, con un valor estimado de 52.000 millones de dólares, para proteger la industria nacional frente a prácticas de ‘dumping’ y salvaguardar los 320.000 empleos directamente vinculados a estos sectores, según señaló en la mañanera del miércoles Ebrard.

Asimismo, según el Gobierno mexicano, 19 sectores industriales estratégicos del país se verían beneficiados con una mayor inversión.

Entre los productos objetivo se encuentran los vehículos eléctricos producidos de China.

Este plan arancelario forma parte del Paquete Económico 2026 que, de ser aprobado antes del 15 de noviembre, entraría en vigor a partir del próximo año. EFE

