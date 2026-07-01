México afirma que el T-MEC seguirá vigente hasta 2036 aunque EE.UU. no avale su prórroga

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Ciudad de México, 1 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantendrá su vigencia hasta 2036 aunque la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, no confirme durante el proceso de revisión que comienza hoy su extensión por un nuevo periodo de 16 años, a partir de este año.

La mandataria buscó aclarar el alcance de la revisión sexenal prevista en el acuerdo comercial, al señalar que la reunión que sostendrán este miércoles representantes de los tres países no constituye una fecha límite para la continuidad del tratado.

«No es una fecha límite hoy, sino que si no se envía la carta por parte de Estados Unidos de los próximos 16 años, se mantiene el tratado por los 10 años que tiene su vigencia» inicial pendiente, afirmó.

La gobernante mexicana informó que a las 9:00 hora local (15:00 GMT) se celebrará una reunión virtual entre el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el ministro canadiense Dominic LeBlanc y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.

La presidenta explicó que el T-MEC establece que, en el sexto aniversario de su entrada en vigor, los tres socios deben realizar una revisión conjunta de su funcionamiento y definir si desean extenderlo por 16 años a partir de ese momento.

Según indicó Sheinbaum, México y Canadá ya expresaron formalmente su disposición a prorrogar el acuerdo, mientras que la decisión de EE.UU. forma parte de las conversaciones que arrancan hoy.

«Si el día de hoy no hay la decisión de Estados Unidos de prorrogar 16 años, el tratado se mantiene por los próximos 10 años que es su vigencia, hasta el 2036, y se revisaría cada año», sostuvo.

Sheinbaum insistió en que la ausencia de una decisión inmediata no implicaría el fin del acuerdo comercial.

«Es decir, no se acaba el tratado, sino continúa los 10 años con revisiones que serán definidas por el trabajo que se va a hacer conjuntamente a partir del día de hoy», señaló.

Asimismo, la presidenta mexicana destacó que los tres países conservan la posibilidad de acordar una extensión en cualquier momento antes de que concluya la vigencia actual del tratado.

Sheinbaum adelantó, además, que una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) viajará a México el próximo 20 de julio para continuar las conversaciones derivadas de esta revisión.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLCAN. La revisión sexenal fue incorporada durante su negociación para evaluar el funcionamiento del acuerdo y definir una posible extensión de su vigencia, mecanismo que este miércoles inicia formalmente con las conversaciones entre los tres socios norteamericanos. EFE

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(foto)(vídeo)