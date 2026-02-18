México afirma que hay conversaciones para mediar entre EE.UU y Cuba

Ciudad de México, 18 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que existen conversaciones para explorar si el país puede facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que reiteró que su Gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria en medio de la aguda crisis económica que vive la isla, agravada por el bloqueo petrolero de Washington.

“Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos. O sea, no solamente de la voluntad del Gobierno de México, sino de la voluntad del Gobierno de Cuba y de la voluntad del Gobierno de Estados Unidos y de las condiciones, también, que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el Gobierno de Cuba”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. EFE

