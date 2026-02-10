México afirma que mineros asesinados fueron «confundidos» con miembros de grupo criminal

1 minuto

Ciudad de México, 10 feb (EFE).- La Secretaría de Seguridad y Protección de México informó este martes que los 10 mineros que fueron secuestrados en Sinaloa, noroeste del país, de los que cinco han sido encontrados sin vida en una fosa, habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal ‘Los Mayos’, según las primeras declaraciones de detenidos por el caso.

«De acuerdo con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas, presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad. Lo que mencionan es que fueron confundidos (…) con integrantes de un grupo antagónico», señaló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante la conferencia de prensa matutina. EFE

