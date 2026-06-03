México afirma que un 85 % de sus exportaciones a EE.UU. quedarían exentas de aranceles

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Ciudad de México, 3 jun (EFE).- El Gobierno de México aseguró este miércoles que las exportaciones que cumplen con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), equivalentes a alrededor de un 85 % de sus ventas al mercado estadounidense, quedarían exentas de la propuesta arancelaria planteada por Washington en el marco de una investigación sobre trabajo forzoso.

«En consultas realizadas hoy, se aclaró que el comercio de México que cumple con reglas de origen del T-MEC -alrededor de 85% del volumen de nuestras exportaciones- se encuentra exento de la medida. Tampoco afectaría a aquellos bienes considerados en las órdenes 232 (autos, acero y aluminio)», señaló la Secretaría de Economía -en un comunicado-.

La aclaración se dio tras consultas sostenidas este miércoles con la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), que en la víspera propuso imponer un arancel adicional del 10 % a las importaciones procedentes de México y otras trece economías como resultado de una investigación bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.

Según la dependencia mexicana, la medida tampoco afectaría a los productos sujetos a las disposiciones de la Sección 232 de Estados Unidos, entre ellos automóviles, acero y aluminio.

La investigación de la USTR sostiene que sesenta economías, incluidas México, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, habrían mostrado una aplicación insuficiente de medidas para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso en terceros países.

Como resultado preliminar, Washington propuso un arancel adicional del 10 % para México y otras economías investigadas, mientras que para 46 países restantes planteó un gravamen de 12,5 %.

La Secretaría mexicana de Economía destacó que la propuesta no contempla una entrada en vigor inmediata y abre un periodo de consultas de 45 días antes de cualquier decisión definitiva.

Respecto al 15 % restante de las exportaciones mexicanas que no estaría cubierto por las reglas de origen del T-MEC, el Gobierno mexicano anunció que sostendrá conversaciones formales con la USTR durante las próximas semanas, que incluyen una ronda de negociación en el marco de la revisión del acuerdo comercial regional, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En esas discusiones, México presentará información sobre sus acciones y compromisos para combatir el trabajo forzoso, con el objetivo de evitar la imposición de nuevos gravámenes.

La dependencia reiteró que la investigación forma parte de una estrategia estadounidense para sustituir aranceles previamente aplicados mediante otros instrumentos comerciales, como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), anulados por la Suprema Corte de Estados Unidos, y la Sección 122, cuya vigencia concluirá el próximo 24 de julio.

México expresó su confianza en que la propuesta arancelaria que podría afectar a una parte limitada de su comercio sea modificada a partir de las mesas de diálogo bilateral que ambos países mantendrán en las próximas semanas. EFE

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