México agradece a Brasil por resguardar su embajada en Perú tras ruptura diplomática

2 minutos

Ciudad de México, 26 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este lunes al Gobierno de Brasil por aceptar el resguardo de la embajada mexicana en Perú, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, derivada del asilo otorgado por México a Betssy Chávez, exfuncionaria del gobierno del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022).

“Agradecemos al Gobierno de Brasil que haya aceptado y el Gobierno de Perú accedió a que el Gobierno de Brasil proteja las instalaciones de la embajada de México”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana recordó que en la embajada mexicana todavía se encuentra Chávez.

“En Perú salió y fue a refugiarse a la embajada de México. Ella sigue todavía ahí. Todavía no se le ha dado el salvoconducto para poder salir de la embajada”, explicó.

Sheinbaum recordó que, tras esta situación, el Gobierno peruano decidió a finales de 2025 romper relaciones diplomáticas con México, lo que implicó el retiro del personal diplomático mexicano.

“Al romper relaciones el embajador o embajadora pues tiene que regresar, ya no hay una representación de México en Perú”, señaló.

La presidenta detalló que, conforme a los protocolos internacionales, las instalaciones diplomáticas deben ser protegidas aun cuando no haya relaciones formales entre Estados.

“Las instalaciones deben ser resguardadas. A nivel internacional hay protocolos que establecen cómo pueden resguardarse y uno de ellos es que un país amigo pueda resguardar las instalaciones de la embajada de México allá”, indicó.

En ese contexto, confirmó que Brasil asumió esa responsabilidad: “Accedió a resguardar estas instalaciones y en estas instalaciones pues sigue todavía esta mujer que pidió asilo en nuestro país”.

Sheinbaum subrayó que el acuerdo contó también con el aval de Lima y añadió que su administración continuará informando sobre la situación.

En noviembre pasado, el Gobierno de transición de Perú, liderado por el derechista José Jerí, anunció la ruptura de relaciones con México, después de que el país norteamericano otorgara asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Chávez se refugió en la Embajada mexicana en Lima y, días después, fue condenada a 11 años y cinco meses de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022). EFE

