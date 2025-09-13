México agradece a Paraguay apoyo en detención de exfuncionario ligado a banda La Barredora

Ciudad de México, 13 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este sábado al Gobierno de Paraguay su apoyo para detener a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco (sureste) y presunto líder del grupo criminal ‘La Barredora’, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

«Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán ‘N’, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país», expuso Sheinbaum en una publicación en su cuenta de X.

Momentos antes, el presidente de Paraguay celebró en otro mensaje en la misma red social la captura de «uno de los capos más buscados de México» como «un golpe contundente al crimen organizado transnacional», y destacó la colaboración de las autoridades mexicanas.

«Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado», zanjó Peña Palacios.

Bermúdez Requena se encontraba prófugo en Paraguay y estaba fichado por la Interpol, además de que desde julio pasado contaba con una orden de aprehensión en México por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco.

El detenido es uno de los presuntos líderes de la ‘La Barredora’, célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CJNG, uno de los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad en Tabasco, cuando -el ahora senador oficialista- Adán Augusto López Hernández gobernaba ese estado (2018-2021), antes de ser secretario de Gobernación (Interior) en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La captura de Hernán ‘N’, alias ‘Comandante H’, ‘El Abuelo’ o ‘Requena’, fue anunciada el viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch.

El pasado 22 de julio, García Harfuch confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra Bermúdez Requena, quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

Ese mismo día, la presidenta Sheinbaum informó que desde octubre de 2024 el Gobierno federal ha estado cooperando con el estado de Tabasco en la investigación del exfuncionario.

Según la información de inteligencia, Bermúdez Requena tuvo presuntamente vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

Con los señalamientos en su contra por haber sido su «jefe», el senador López Hernández tuvo que enfrentar las primeras acusaciones de que él sabía todos los movimientos de Bermúdez Requena y los opositores comenzaron a decir que era «su García Luna», en referencia al exsecretario de Seguridad, ahora preso en Estados Unidos por corrupción, del presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012). EFE

mjc/fpa