México ajusta caída del PIB al 0,6 % en el primer trimestre de 2026

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Ciudad de México, 22 may (EFE).- El producto interior bruto (PIB) mexicano descendió un 0,6 % trimestral en los primeros tres meses de 2026, su peor desempeño en los últimos cinco trimestres, anunció este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La caída, menor al 0,8 % estimado en abril, ocurrió debido al retroceso trimestral del sector agropecuario -(1,7 %), de la industria (-1 %) y de los servicios (-0,4 %), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales por temporada.

Por otro lado, el PIB mexicano aumentó un 0,2 % interanual entre enero y marzo, según cifras originales del instituto autónomo, con lo que mantuvo una tendencia al alza tras elevarse un 1,8 % de octubre a diciembre. EFE

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