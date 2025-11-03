México alcanza 22,6 millones de empleos formales en los primeros diez meses de 2025

Ciudad de México, 3 nov (EFE).- El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, destacó este lunes que el país alcanzó, al cierre de octubre, 22,6 millones de empleos formales, la segunda cifra más alta desde que se tiene registro, tras la creación de más de 400.000 puestos en lo que va del año.

«Alcanzamos 22.639.050 puestos de trabajo. Esta es la segunda cifra más alta de toda la historia desde que se tiene registro, la anterior había sido la de noviembre del 2024. Esto habla de la solidez respecto al crecimiento en términos del empleo formal», declaró Robledo en la conferencia de prensa diaria del Gobierno de México, segunda economía latinoamericana.

Robledo expuso que en octubre se crearon 198.454 empleos, lo que equivale a una subida interanual del 1,8 % en los primeros diez meses del año.

El director del IMSS también resaltó que hay más de 9,1 millones de mujeres registradas con un empleo formal, y destacó “la calidad de este empleo” pues durante muchos años se creaba empleo pues citó un incremento interanual del 7,4 % en el salario promedio de cotización hasta los 623,5 pesos diarios (33,71 dólares).

“43 pesos es el incremento sobre el salario base de cotización. Entonces, también habla de mejores salarios cada vez para los trabajadores y trabajadoras que tienen afiliación al seguro social”, enfatizó.

También indicó que de los puestos de trabajo actuales el 87,4 % son permanentes y el resto eventuales.

“Esta es la cifra más alta que se haya tenido en todos los registros en el seguro social. Es decir, de los 22.600.000 trabajadoras y trabajadores, 19 millones son puestos permanentes. Esto es un cambio importante porque antes mucho del empleo era eventual, ahora se está acrecentando mucho empleo de manera permanente”, señaló.

En su más reciente reporte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destacó que en octubre de este año se ocuparon en la informalidad 33,1 millones de personas, lo que situó la tasa de informalidad laboral en el 54,9 % en el décimo mes del 2025. EFE

