México alcanza récord histórico en consumo de carne, con ingesta de 58,3 kilos por persona

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Ciudad de México, 19 may (EFE).- México alcanzó en 2025 un récord histórico de consumo de carne, con 85,3 kilos por habitante al año, impulsado por mayores ingresos, menor desempleo y una demanda creciente de pollo y cerdo pese al alza de precios, informó el Consejo Mexicano de la Carne.

El consumo nacional de carne de corte superó las 11,2 millones de toneladas en 2025, mientras que la ingesta per cápita fue 2,6 kilos superior a la de 2024, según el Compendio Estadístico 2026 presentado por el organismo.

“México continúa consolidándose como el país con un consumo creciente de proteína cárnica”, afirmó Macarena Hernández, directora general del Consejo, quien destacó la relevancia económica, social y alimentaria de la cadena cárnica nacional.

Ernesto Salazar, gerente de estudios económicos y comercio del organismo, explicó que el aumento se vincula con la mejora de los ingresos familiares, las transferencias gubernamentales, el incremento de 12 % al salario mínimo, la apreciación del peso frente al dólar y una tasa de desocupación de 2,5 %, frente al 4,4 % de 2020.

La carne de pollo siguió como la más consumida en México y creció 3 %, con 152.000 toneladas adicionales, favorecida por un efecto de sustitución ante los altos precios de la carne de res.

A nivel mundial, el pollo también lideró el avance del consumo cárnico, con un incremento de 2,9 %, frente al 0,9 % del cerdo y una caída de 0,1 % en res.

En México, el consumo de cerdo aumentó 7 %, equivalente a 232.000 toneladas adicionales, mientras que el de res creció 2,7 %, unas 61.000 toneladas más.

En contraste, el pavo retrocedió 10,2 %, afectado por los altos precios del producto estadounidense, del que México importa cerca del 90 %.

Salazar advirtió que el alza de costos limitó un mayor avance del consumo.

En 2025, el precio de la pierna de pollo subió 5,6 %, la pierna de cerdo 12,3 % y el bistec de res 24,8 %.

En las carnicerías, el ultimo punto de venta de la cadena, la carne de res aumentó 15,6 %, el cerdo 8,3 % y el pollo 6,7 %.

El directivo atribuyó esas presiones a mayores costos de movilización de bovinos, alimentación, traslado de granos, salarios, sacrificio, corte y empaque.

“Esas altas tasas de precio (desde el ganado de pie) van impactando a los siguientes eslabones (hasta el consumidor final)”, señaló.

El Consejo indicó que México es el sexto mayor consumidor mundial de carne, el primer importador mundial de carne de cerdo y el segundo importador mundial de pollo.

También destacó que, tras tres años de caídas, las exportaciones mexicanas de proteína cárnica repuntaron en 2025 por mayores compras de Estados Unidos, principal cliente, con 60,6 % del volumen exportado, pese a los aranceles y cierres del mercado para el ganado de pie ante el gusano barrenador.

Sin embargo, el organismo alertó que los cupos de importación de res y cerdo aprobados por el Gobierno son “completamente insuficientes” y pidió evaluar mayores volúmenes para evitar deficiencias de abasto y nuevas presiones sobre los precios. EFE

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