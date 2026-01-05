México alerta que agresión a Venezuela pone en «grave riesgo» estabilidad de Latinoamérica

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- México advirtió este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la «agresión militar» de Estados Unidos contra Venezuela pone en “grave riesgo” la estabilidad política y la seguridad de América Latina y el Caribe, y llamó al órgano a actuar con decisión frente a la violación del derecho internacional.

Durante una reunión de emergencia del Consejo, el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, afirmó que “el Gobierno de México ha hecho explícita ya su posición de condena a la agresión militar del pasado 3 de enero contra objetivos en territorio de Venezuela en clara violación del artículo segundo de la carta de las Naciones Unidas”.

El embajador mexicano recordó que, pese a las diferencias políticas, América Latina y el Caribe se ha forjado como una zona de paz, y advirtió que “la violación actual de este frágil equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de nuestros pueblos”. EFE

