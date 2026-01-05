México alerta que agresión a Venezuela pone en «grave riesgo» estabilidad de Latinoamérica

2 minutos

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- México advirtió este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU de que la «agresión militar» de Estados Unidos contra Venezuela pone en “grave riesgo” la estabilidad política y la seguridad de América Latina y el Caribe, y llamó a dicho organismo a actuar con decisión frente a la violación del derecho internacional.

Durante una reunión de emergencia del Consejo, el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, afirmó que “el Gobierno de México ha hecho explícita ya su posición de condena a la agresión militar del pasado 3 de enero contra objetivos en territorio de Venezuela en clara violación del artículo segundo de la carta de las Naciones Unidas”.

El embajador mexicano recordó que, pese a las diferencias políticas, América Latina y el Caribe se ha forjado como una zona de paz, y advirtió que “la violación actual de este frágil equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de nuestros pueblos”.

El diplomático sostuvo que estas acciones “no deben permitirse, pues constituyen un severo golpe a la carta (de Naciones Unidas) y al multilateralismo”, y alertó sobre las consecuencias regionales del uso de la fuerza.

“La retórica que apunta hacia un escalamiento o expansión de las acciones militares, incluidos otros países de nuestra región amenaza la estabilidad regional”, subrayó.

Asimismo, advirtió que los cambios de régimen por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo son actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han agudizado conflictos y fragilizado el tejido social y político de las naciones.

Vasconcelos reiteró que México, apegado a sus principios constitucionales de política exterior y a su vocación pacifista, considera que “el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes”.

En ese sentido, retomó el llamamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que la ONU intensifique sus gestiones y reafirmó que el país está dispuesto a “apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que promueva la paz en la región”.

Finalmente, lamentó que el Consejo de Seguridad haya abordado la crisis hasta ahora y señaló que se trata de “una grave situación que pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales”. EFE

csr-ny/afs/fpa

(foto)