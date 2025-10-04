The Swiss voice in the world since 1935
México alerta y llama a revisión por fallo en 1.375 vehículos Honda y Acura

1 minuto

Ciudad de México, 4 oct (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, institución que defiende los derechos de los consumidores, llamó a revisión a 1.375 vehículos de cinco modelos de las marcas Honda y Acura.

El organismo precisó, en un comunicado emitido este sábado, que el llamado es para vehículos de los modelos: Honda Pilot año 2021, Honda Odyssey año 2021, Acura RDX año 2021, Acura MDX año 2020-2022 y Acura TLX año 2021.

El llamado obedece a una «falla en el circuito interno del sensor de peso del asiento del pasajero que deriva en el encendido de la luz de advertencia del sistema de bolsa de aire, indicando incorrectamente que el sistema está activado, lo que genera confusión y mal funcionamiento», explicó la Profeco.

Añadió que, para atender el desperfecto, la empresa inspeccionará y en caso necesario corregirá el sensor.

El comunicado apuntó que Honda de México indicó que dará aviso a los propietarios mediante correo electrónico o de manera telefónica para que acudan al distribuidor autorizado de automóviles Honda o Acura a programar una cita.

La firma expuso que hasta el 30 de julio pasado no había recibido reporte o información de daños derivados del llamado a revisión, mientras que la Profeco avisó que estará atenta a la campaña, que comenzó el pasado 24 de julio con vigencia indeterminada. EFE

