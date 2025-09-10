México analiza levantar las intervenciones a bancos y casa de bolsa vetados por EE.UU.

3 minutos

Ciudad de México, 10 sep (EFE).- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Édgar Amador Zamora, informó este miércoles de que analizan levantar las intervenciones de las entidades financieras CI Banco e Intercam, así como de Vector Casa de Bolsa, señaladas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por participar presuntamente en una red de blanqueo de dinero vinculado al fentanilo.

“Todo está transcurriendo de manera normal, incluso ya estamos por levantar las intervenciones”, reveló Amador Zamora durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

Asimismo, detalló que algunos de los negocios de Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa están siendo ya adquiridos por otros bancos en proceso de ser transferidos a otras instituciones, y destacó que este movimiento está ocurriendo de acuerdo con la normatividad y en los tiempos requeridos.

Respecto de Intercam, recordó que se vendió su licencia bancaria a Kapital, mientras que el negocio más importante de CI Banco, el fiduciario, también se transfirió sin problemas a Multiva, y destacó que la intervención a Vector “está transcurriendo de manera normal”.

El titular de la SHCP también señaló que los bancos funcionan con normalidad pese a las medidas de las autoridades y reguladores, así como el sistema de pagos y que se anunciarán los avances en las distintas etapas, como “el acomodo de los activos”.

«Todo está todo transcurriendo de manera normal, el sistema de pagos, los bancos están funcionando de manera normal. De hecho, la primera fecha que teníamos, que era el 4 de septiembre, justo llegamos ahí con un día antes, incluso en la transferencia del fiduciario», precisó.

A inicios de julio de este año, el ente regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la SHCP decidieron intervenir de forma preventiva a estas tres instituciones financieras, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las señalara como presuntas partícipes en una red de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides, en especial por fentanilo.

En la nota conjunta, las autoridades mexicanas apuntaron que estas tres entidades enfrentaron una serie de eventos negativos tras el anuncio del Tesoro estadounidense el 25 de junio, entre ellos, dificultades para acceder a recursos para operar, prestar o cubrir obligaciones, lo que sostuvieron, “implica altos riesgos en su liquidez”.

Además, mencionaron restricciones en transferencias internacionales y operaciones vía retiros de recursos por parte de los depositantes, cancelación de operaciones e inversiones bancarias y fiduciarias; así como inoperatividad de fondos de inversión vinculados.

La CNBV asumió un día después de los señalamientos del Tesoro en EE.UU. el control de los órganos administrativos y legales de las tres entidades para proteger los recursos del público, garantizar la continuidad operativa, prevenir delitos financieros y reforzar la confianza en el sistema. EFE

abz/jsm/ad

(foto)