México ante la historia y Brasil frente a Haaland en un superdomingo del Mundial

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México nunca ha ganado el quinto partido de un Mundial, pero este domingo contará con un Azteca en trance para derribar a Inglaterra por un puesto en cuartos, mientras que Brasil se cita ante la Noruega del gigante Erling Haaland en East Rutherford (Nueva Jersey).

El Tri es una de las selecciones que más Mundiales ha disputado (es su 17ª presencia en la cita), pero con frecuencia ha vivido una historia de desamor con el torneo, con nueve derrotas acumuladas entre Uruguay 1930 y Suecia 1958 o siete eliminaciones consecutivas en octavos de final, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018.

«Yo soy uno de esos que no pudo pasar al quinto partido», dijo en la previa el seleccionador Javier Aguirre, quien ya sufrió eliminaciones en octavos en 2002 y 2010.

No obstante, el Tri ya logró algo que no había conseguido hasta ahora: ganar los primeros cuatro partidos, lo que ha llevado a los aficionados mexicanos a ilusionarse con algo grande. «¿Y si sí?», se ha convertido en el lema de la revuelta.

– Riesgo de «HurriKane» –

Para superar a Inglaterra (00h00 GMT del lunes), México cuenta con el apoyo del Azteca, donde el Tri nunca perdió una eliminatoria mundialista, el haber mantenido la portería a cero en los cuatro partidos disputados y con el efecto en el rival de jugar a 2.240 metros de altitud.

Descartado por ahora el riesgo de tormentas eléctricas, que llevó a la FIFA a estudiar avanzar unas horas el partido, el mayor peligro ahora para los mexicanos es el de un «HurriKane».

El capitán inglés Harry Kane ha marcado ya cinco goles en el torneo y fue la clave en la remontada 2-1 contra la RD Congo en la eliminatoria anterior, con un doblete.

«Contra México en México, será un ambiente increíble y difícil», dijo el delantero del Bayern Munich, «pero si queremos ser campeones del mundo, debemos enfrentar los juegos difíciles».

– El lugar donde Maradona se hizo mito –

El Tri espera también que el regreso de Inglaterra al Azteca reavive los fantasmas del pasado. La última vez que los Tres Leones pisaron el templo, Argentina les eliminó en octavos del Mundial 1986 con los dos goles más famosos de Diego Maradona, «la mano de Dios» y «el Gol del Siglo».

«Quizá sea uno de los partidos más bonitos, de los más emocionantes que se pueden tener. Jugamos contra México en el Azteca», se entusiasmó el seleccionador inglés, Thomas Tuchel.

Si Inglaterra puede temerle a la altura de Ciudad de México, Brasil está avisado contra la altura… de los jugadores noruegos y, especialmente, de su goleador Erling Haaland.

El delantero del Manchester City mide 1,95 m y es tan peligroso en el juego aéreo como con la pelota en los pies.

– Un problema de cabeza –

Cinco goles le avalan ya en el torneo, igualado con Harry Kane y a dos de los líderes de la tabla de artilleros, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El problema es que Haaland no es un caso aislado: a su lado suele jugar Alexander Sorloth, que mide un centímetro más, y el central Kristoffer Ajer roza los dos metros.

Brasil, en cambio, sólo tiene dos jugadores que alcanzan por poco el metro noventa (el central Gabriel Magalhães y el delantero Rayan), por lo que deberán multiplicarse para contrarrestar el peligro aéreo vikingo.

«Podemos hacer daño a Brasil si tenemos el día, pero tenemos que dar nuestra mejor versión. Si no, no tenemos ninguna posibilidad», advirtió el DT noruego, Stale Solbakken, quien como futbolista ya se enfrentó a la Canarinha (aunque fue suplente) en la histórica victoria nórdica por 2-1 en la primera fase del Mundial 1998.

De hecho, Noruega, sin ser una nación puntera en el fútbol, presenta un increíble invicto histórico frente a la Seleção: dos victorias y dos empates en cuatro encuentros previos.

El vencedor de este duelo se enfrentará al ganador del México-Inglaterra.

– FIFA perdona, Trump agadece –

La siguiente semana se disputarán los otros cuatro duelos de octavos: Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica el lunes y Argentina-Egipto y Suiza-Colombia el martes.

El Team USA debía afrontar su partido contra los belgas sin su goleador Folarin Balogun (3 tantos), expulsado en la ronda anterior por pisar a un rival, pero la FIFA decidió este domingo dejar «en suspenso durante un periodo de prueba de un año» por lo que el delantero del Mónaco podrá ser alineado por Mauricio Pochettino.

El presidente Donald Trump, muy cercano al patrón de la FIFA Gianni Infantino, agradeció la medida en un mensaje en su plataforma Truth Social: «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!».

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