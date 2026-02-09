The Swiss voice in the world since 1935
México anuncia «más apoyo» a Cuba ante «injustas» sanciones de Estados Unidos

Ciudad de México, 9 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba y consideró «muy injusto» que Estados Unidos imponga aranceles a los países que exportan petróleo a la isla, ya que afectan directamente a la población.

“Sí, sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba», anunció Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria mexicana calificó de «muy injusta» la manera en la que Washington impone sanciones «a cualquier país que envíe petróleo» a Cuba. EFE

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

