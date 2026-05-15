México anuncia estrategia para hacer de China su décimo mercado turístico

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Ciudad de México, 15 may (EFE).- México anunció este viernes una estrategia específica para atraer a más turistas provenientes de China, un mercado que ya ocupa el puesto 14 entre los emisores de visitantes al país y que el Gobierno busca elevar al décimo lugar en 2029 mediante promoción digital, capacitación turística y paquetes especializados.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, afirmó, en conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que China es “muy importante” para México por tratarse del mayor mercado emisor de turistas del mundo, con unos 155 millones de viajes internacionales al año y una proyección de 200 millones para 2028.

Por ello, adelantó que reforzará su promoción turística en China con certificaciones para hoteles, restaurantes y agencias de viaje, presencia digital en plataformas locales y una nueva participación en la feria internacional de turismo de Shanghái.

Según la presentación de la funcionaria, los viajeros chinos gastan en promedio un 50 % más que los turistas de otros países, mientras que en 2025 México recibió 107.000 visitantes procedentes de China, un 8,2 % más que el año anterior.

Rodríguez dijo que la estrategia forma parte de la instrucción de la presidenta Sheinbaum de diversificar los mercados internacionales y reducir la dependencia del turismo estadounidense, después de que el Gobierno reportó incrementos recientes en visitantes de Europa, Canadá, Brasil y Corea del Sur.

Rodríguez señaló que China es actualmente el mercado emisor número 14 para México, pero la meta oficial es llevarlo al décimo lugar en 2029.

Dentro de esta estrategia, la Secretaría de Turismo actualizó el llamado sello China, una certificación elaborada junto con autoridades chinas y la embajada de ese país en México, que se entregará desde el próximo mes a hoteles, restaurantes y agencias que cumplan con diez indicadores, entre ellos idioma, menú, hospitalidad, calidad, mejora continua y digitalización.

Además, la funcionaria explicó que México llegará a la feria de Shanghái con un portafolio de destinos y prestadores de servicios especializados en recibir a este mercado.

Entre ellos, mencionó el hotel de Chichén Itzá, del grupo Mundo Maya, por su cercanía con una zona arqueológica y experiencias comunitarias.

La campaña también incluirá la presencia permanente de Visit México en plataformas chinas como WeChat y Red Note, además de una red de creadores de contenido mexicanos que viven en distintas ciudades de China.

De acuerdo con la titular de Turismo, los viajeros chinos muestran un mayor interés por la cultura, la historia, la gastronomía, la naturaleza y las experiencias de lujo, por encima de los destinos de sol y playa.

Los destinos más visitados en México son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Chiapas, Querétaro, Guanajuato, Quintana Roo y Chihuahua.

En 2025, según datos oficiales, los viajes internacionales desde China alcanzaron los 155 millones. Ese mismo año, 107.000 turistas chinos visitaron el país y generaron una derrama económica de 2.469 millones de pesos (unos 137 millones de dólares). EFE jsm/eav

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