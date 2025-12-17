México anuncia inversiones públicas y privadas de 12.000 millones en energía eléctrica

2 minutos

Ciudad de México, 17 dic (EFE).- El Gobierno de México anunció este miércoles un paquete de inversiones públicas y privadas para el sector energético que iniciarán en 2026 y superan los 12.000 millones de dólares, centrado en nueva capacidad de generación eléctrica y en el fortalecimiento de redes de transmisión y distribución.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, sostuvo en su conferencia de prensa desde el Palacio Nacional que el desarrollo industrial y productivo del país requiere asegurar el abasto eléctrico y la modernización del sistema, al señalar que «se necesita energía”.

Dentro del nuevo marco legal, que establece que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe garantizar al menos 54% de la generación, el Gobierno mexicano informó que la empresa estatal construirá centrales de ciclo combinado y proyectos solares.

Sheinbaum explicó que CFE invertirá en cuatro plantas de ciclo combinado que usarán gas natural con una capacidad conjunta cercana a 1.500 megavatios (MW), además de una central de combustión interna en Los Cabos (Baja California Sur, norte).

La directora general de la estatal eléctrica CFE, Emilia Calleja, detalló que cinco proyectos de “generación firme” adicionarán cerca de 3.000 MW, con una inversión de 4.328 millones de dólares.

En energías limpias, la directora de la CFE aseguró que se continuará con el complejo fotovoltaico de Puerto Peñasco, en el norteño estado de Sonora.

Indicó que las fases 3 y 4 suman 580 MW y una inversión estimada de 710 millones de dólares, además de incorporar sistemas de almacenamiento con baterías, a fin de convertirse en el complejo de generación solar más grande de Latinoamérica.

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que una convocatoria emitida en octubre derivó en 20 proyectos privados listos para su desarrollo.

De estos, 15 son fotovoltaicos (2.471 MW) y cinco eólicos (849 MW), para un total de 3.320 MW, además de 1.488 MW de almacenamiento.

El Gobierno enmarcó el paquete como parte de la transición energética y estimó que la expansión solar permitirá evitar “más de 1 millón” de toneladas de CO2 equivalente al año, en línea con compromisos internacionales. EFE

