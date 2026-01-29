México anuncia la destrucción de más de 100 toneladas de sustancias ilícitas en Sinaloa

Ciudad de México 29 ene (EFE).- El titular de Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, Ulises Lara, anunció este jueves la destrucción de más de 100 toneladas de sustancias ilícitas y precursores químicos que fueron incautadas a distintos grupos delictivos en varios operativos de las fuerzas de seguridad en el estado de Sinaloa (noroeste).

En un mensaje difundido a los medios, la Fiscalía mexicana reivindicó esta acción «de alta relevancia que sin duda beneficia de gran manera a la ciudadanía», lo que además «generó pérdidas financieras» entre las organizaciones delictivas afectadas por esta operación.

En total se incautaron algo más de 105 toneladas que posteriormente fueron destruidas de sustancias como acetato de plomo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico o alcohol metílico.

El funcionario de la FGR destacó que acciones como ésta permiten que las sustancias incautadas «no lleguen a las calles en perjuicio de la población».

El operativo, coordinado por el Gabinete de Seguridad, contó con la participación de efectivos de distintas dependencias, como la Fiscalía estatal y las secretarías de Marina (Semar), Defensa y la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como por la Guardia Nacional.

Las sustancias se trasladaron desde Sinaloa hasta el céntrico Estado de México, donde se ubica una empresa «especializada para su destrucción».

Este nuevo operativo ocurre en ese estado mexicano, donde se vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.

La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado, desde septiembre de 2024, más de 1.800 muertos y más 2.400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Precisamente, este miércoles fueron atacados a balazos dos diputados estatales de Sinaloa del partido opositor Movimiento Ciudadano (MC), de los cuales uno de ellos se encuentra hospitalizado en estado de salud «grave», mientras que la otra víctima fue reportada como «fuera de peligro».

En su conferencia de prensa de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su Gobierno ya «atiende» el ataque para esclarecer los hechos junto a las autoridades de Sinaloa. EFE

