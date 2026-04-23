México anuncia la detención en Argentina de un prófugo acusado de tráfico de hidrocarburos

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(Actualiza información sobre la detención)

Ciudad de México, 23 abr (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció este jueves la detención en Argentina de un prófugo de la justicia que contaba con ficha roja de la Interpol, Fernando Farías Laguna, quien era acusado de liderar una organización dedicada al tráfico de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el funcionario explicó que este operativo fue coordinado por la Marina mexicana y la Fiscalía General de la República, en colaboración con la Interpol argentina.

«El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol. Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos», detalló García Harfuch.

Según fuentes oficiales, Farías, buscado en 192 países, fue detenido en la ciudad de Buenos Aires y contaba con un pasaporte falso de Guatemala, su captura es con fines de extradición, por lo que “se realizará su audiencia de reconocimiento por autoridades de aquel país para continuar con los procedimientos correspondientes”.

La organización delictiva presuntamente es acusada de evasión del impuesto especial sobre Producción y Servicios.

También precisó que, el pasado 19 de septiembre, una jueza concedió a Farías una suspensión definitiva en la que prohibió su captura y también su encarcelamiento en el penal del Altiplano, en el central Estado de México, sin embargo, “el 2 de octubre le retiraron esa suspensión, por lo que la FGR no tiene ningún impedimento para detenerlo”.

Además apuntó que el pasado 6 de noviembre, ni el acusado ni su defensa se presentaron a la audiencia de imputación, por la juez del Centro de Justicia Federal, en Almoloya de Juarez, por lo que “se declaró sustraído de la justicia y emitió orden de aprehensión en su contra”.

Por su parte, García Harfuch sentenció que Farías será extraditado a México gracias a los «mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional».

«Agradecemos la colaboración de las autoridades de Argentina (…) El Gobierno de México refrenda su compromiso con el combate a la corrupción y la no impunidad», concluyó el secretario.

El contrabando de hidrocarburos (conocido en México como ‘huachicol fiscal’) es un delito común en el país norteamericano y consiste en el contrabando técnico de combustibles mediante subvaluación, facturación falsa o triangulación de importaciones, lo que permite evadir impuestos y afecta directamente las finanzas públicas mexicanas.

El pasado miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó de la desarticulación de una red dedicada a cometer este delito, en un operativo federal en el que se detuvieron a 14 personas en el centro del país. EFE

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