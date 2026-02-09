México anuncia más «apoyo» a Cuba ante «injustas» sanciones de Estados Unidos
Ciudad de México, 9 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su Gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba, al tiempo que calificó como «muy injusto» que Estados Unidos esté imponiendo aranceles a los países que exportan petróleo a la isla, al considerar que afectan directamente a la población.
«Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta», declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. EFE
