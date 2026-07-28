México anuncia nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba y otro cargamento a Venezuela

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Ciudad de México, 28 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que su Gobierno prepara un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba, al tiempo que confirmó que en las próximas semanas partirán dos buques de la Secretaría de Marina con insumos destinados a Venezuela.

Esto como parte de la política de cooperación internacional que mantiene su Administración con ambos países.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria sostuvo que el apoyo responde a principios de solidaridad y respeto a la soberanía de las naciones, y adelantó que ya instruyó la coordinación del próximo cargamento para la isla.

«Soberanía de los pueblos y el apoyo que podamos seguir brindando al pueblo de Cuba. Justo ayer hablé con Lázaro Cárdenas, que es quien nos ayuda a coordinar este trabajo, y con la Secretaría de Marina para poder enviar un nuevo apoyo a la isla», afirmó.

La mandataria precisó que México también mantiene el envío de asistencia humanitaria a Venezuela mediante una campaña de acopio organizada por ciudadanos y respaldada por el Gobierno federal.

«Habíamos estado mandando apoyo a Venezuela, de hecho va todavía otro cargamento que la gente se organizó para poder llevar insumos a Venezuela. Van dos barcos, en próximas semanas van a ir dos barcos a Venezuela de la Secretaría de Marina», señaló.

Añadió que la cooperación con Cuba continuará no solo mediante el envío de ayuda material, sino también a través de proyectos coordinados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

«Vamos a seguir enviando apoyo a Cuba. Y a través de Amexcid hay mucha colaboración con Cuba», indicó.

México ha mantenido en los últimos años una política de asistencia humanitaria hacia Cuba, particularmente tras el recrudecimiento de la crisis económica y energética que enfrenta la isla, agravada por los efectos de fenómenos naturales y las limitaciones para acceder a combustibles e insumos básicos.

Durante la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el Gobierno mexicano envió en diversas ocasiones alimentos, medicamentos, combustible y otros suministros a Cuba, además de estrechar la cooperación bilateral en áreas como la salud. Esa política ha continuado bajo el Gobierno de Sheinbaum.

La ayuda humanitaria a Venezuela también forma parte de las acciones de cooperación internacional impulsadas por México, que ha defendido en distintos foros el principio de no intervención y la solución pacífica de las controversias, al tiempo que mantiene relaciones diplomáticas con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Los nuevos envíos se producirán mediante embarcaciones de la Secretaría de Marina, mientras el Ejecutivo mexicano reiteró que la cooperación internacional constituye un mecanismo para apoyar a poblaciones afectadas por crisis económicas o desastres, en coordinación con las instituciones responsables de la asistencia exterior del país. EFE

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