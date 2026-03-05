México anuncia primera ronda de negociación con EEUU de cara la revisión del T-MEC

2 minutos

Ciudad de México, 5 mar (EFE).- La Secretaría de Economía de México anunció este jueves la primera ronda de discusiones bilaterales con Estados Unidos para revisar el tratado comercial de estos dos países y Canadá (T-MEC), cuyo primer paso será una reunión de los negociadores dentro de dos semanas.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó en un mensaje en redes sociales que ha llegado a un acuerdo con el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, para iniciar la semana del 16 de marzo las negociaciones comerciales bilaterales para revisar el tratado.

«Vamos a tratar temas como reglas de origen, cómo aumentamos la producción, la integración de esas economías para ser más competitivos frente a otras regiones del mundo y también vamos a hablar de la seguridad en esas cadenas de suministro», explicó.

En un comunicado posterior, la cartera del Gobierno mexicano detalló que las futuras conversaciones son el primer paso para acometer la revisión del T-MEC y «garantizar los beneficios» del acuerdo comercial.

El primer encuentro entre los negociadores de ambos países será el 16 de marzo, pero ambas delegaciones se reunirán de «manera regular» de cara a la revisión conjunta prevista para este año.

Aunque el acuerdo implica también a Canadá, las autoridades mexicanas detallaron que la reunión será bilateral con Estados Unidos, sin precisar cómo y cuándo negociarán con el Gobierno canadiense.

El inicio de las conversaciones sobre el T-MEC ocurre en un contexto internacional marcado por la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha planteado sus dudas acerca del futuro del pacto acordado en 2020.

México y Canadá han destacado los beneficios del pacto y su intención de continuarlo frente a las críticas de Turmp. EFE

