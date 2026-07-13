México anuncia que multiplicará sus exportaciones de azúcar a EEUU

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México anunció el viernes que multiplicará sus exportaciones de azúcar a Estados Unidos luego de una negociación con Washington, que venía disminuyendo sus importaciones provenientes de México de este insumo.

En medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos provocadas por la política proteccionista de Donald Trump, México pidió a su vecino en noviembre mantener la importación de azúcar mexicana.

La negociación arrojó como resultado que «Estados Unidos inicie la regularización del acceso de la industria azucarera» mexicana a su mercado, anunció la presidencia en un comunicado.

A comienzos de este año, la Unión Nacional de Cañeros estimó en un 76% la caída de las exportaciones azucareras a Estados Unidos desde 2020.

El gobierno aseguró en el comunicado que el acuerdo alcanzado equivale a un aumento de 512% en las exportaciones de azúcar mexicana a Estados Unidos.

Detalló que según cálculos del Departamento de Agricultura estadounidense, ese país requerirá importar hasta 1.152.000 toneladas de azúcar mexicana en el ciclo 2026-2027.

La baja en las exportaciones de azúcar a Estados Unidos provocó una sobreoferta en México, lo que llevó a la administración de Sheinbaum a incrementar los aranceles a las importaciones de ese producto en noviembre.

La medida afectó principalmente a Brasil.

Estados Unidos es el destino de más de 80% de las exportaciones mexicanas. Ambos países junto con Canadá son socios en el acuerdo comercial de Norteamérica T-MEC, que Washington declinó renovar por 16 años como plantearon sus vecinos.

El tratado se mantiene vigente hasta 2036, ahora con revisiones anuales a pedido de Estados Unidos.

ai/cr