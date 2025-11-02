México anuncia que será la sede de la cumbre de la APEC en 2028

Ciudad de México, 2 nov (EFE).- México será la sede la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2028, anunció este domingo el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, al término de la reunión celebrada esta semana en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

“Nos llevamos la sede del 2028, México será la sede de APEC después de muchos años. Esto nos va a permitir ser un puente entre las Américas y Asia. Toda la cuenca del Pacífico estará, en 2028, en México”, afirmó Ebrard en un comunicado.

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) congrega a veintiún economías de dicha cuenca, entre ellas China y Estados Unidos, y en conjunto representan más del 60 % del PIB global y alrededor de la mitad del comercio orbital. EFE

