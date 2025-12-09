México anuncia reunión con EEUU para lograr “mejor acuerdo posible” sobre Tratado de Agua

1 minuto

Ciudad de México, 9 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que departamentos de su gobierno mantendrán esta tarde una reunión virtual con autoridades de Estados Unidos para buscar “el mejor acuerdo posible” en el Tratado de Aguas bilateral, tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un arancel del 5 % por incumplimiento.

“Ayer, el presidente Trump dijo que iba subir 5 % los aranceles si no cumplíamos con la entrega del agua; hoy a las 14:00 de la tarde hay una reunión. Buscamos siempre el mejor acuerdo posible”, manifestó la titular del Ejecutivo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria precisó que por parte de México estarán presentes representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán.EFE

abz/afs/rf

(foto)