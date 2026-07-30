México anuncia una millonaria inversión del automotriz Kia en medio de los aranceles de Trump

afp_tickers

Compartir

2 minutos

México anunció este miércoles una millonaria inversión del fabricante de autos surcoreano Kia, en medio de la presión arancelaria que el gobierno de Donald Trump mantiene sobre este sector y la amenaza de nuevos gravámenes.

La inversión de 649 millones de dólares, que se extenderá hasta 2028, es para ampliar la planta que Kia opera en el estado de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos, donde fabricará el coche eléctrico compacto EV3.

La producción del EV3, que actualmente se realiza en Corea, iniciará el próximo martes y generará 500 nuevos empleos este año y 1.500 más hasta 2030, indicaron la empresa y el gobierno en la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que este anuncio rebate la posición de expertos que pronosticaban una caída de estos flujos por los aranceles y restricciones que Trump impuso a la industria.

Refirió también a las inversiones por 1.000 millones de dólares que anunció General Motors en mayo.

Washington mantiene desde el año pasado un arancel del 25% sobre las exportaciones de automóviles fabricados en México, aunque exonera las partes del vehículo fabricadas en Estados Unidos y ciertos componentes mexicanos.

Ebrard indicó que en cualquier caso la producción del EV3 no estará enfocada solamente en Norteamérica.

«El mundo es muy grande, entonces, México va a seguir produciendo vehículos y los vamos a mandar muchos países», dijo el secretario, que lidera las negociaciones con Estados Unidos para revisar el T-MEC, el tratado de libre comercio regional que también integra Canadá.

Agregó que el gobierno está alerta de cara al anuncio de un nuevo arancel estadounidense en agosto, cuyas implicaciones esperan conocer y abordar en la próxima ronda de revisión del T-MEC prevista para inicios de septiembre en Washington.

«Lo que queremos lograr es que la posición de México siempre sea preferencial respecto a cualquier otro país», dijo. «Vamos a ver qué decisiones toman».

Pese a las tensiones, México sigue siendo el «cliente número uno» de Estados Unidos, dijo Ebrard.

México exportó 263.600 millones de dólares entre enero y mayo. Y 2025 cerró con casi 552.000 millones.

jla/jt/cr