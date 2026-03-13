México aplaude el diálogo entre Cuba y EE.UU. para rebajar tensiones

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Ciudad de México, 13 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este viernes el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y reiteró que su Gobierno seguirá promoviendo el diálogo diplomático y respaldando al pueblo cubano en medio de las renovadas tensiones entre Washington y La Habana.

“Qué bueno”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa desde Colima, occidente de México, al ser cuestionada sobre las conversaciones que funcionarios de ambos países han sostenido recientemente para explorar posibles soluciones a sus diferencias.

El Partido Comunista de Cuba confirmó este viernes que representantes del Gobierno de la isla han mantenido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de identificar problemas en la relación bilateral y evaluar posibles vías de cooperación.

“Siempre México va a promover la paz, el diálogo diplomático y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba del bloqueo que ha generado diversas problemáticas, pues es indispensable que haya este diálogo”, declaró la mandataria.

Sheinbaum también reiteró el respaldo de México al pueblo cubano, tanto por razones humanitarias como por los principios de política exterior del país.

“México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano por un asunto no solamente de ayuda humanitaria, sino también porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria en la búsqueda de la paz”, afirmó.

En este sentido, añadió que el Gobierno mexicano ha enviado ayuda humanitaria a la isla, iniciativa que, dijo, ha sido agradecida por las autoridades cubanas.

Por último, Sheinbaum reiteró la disposición de México para contribuir a acercar posiciones entre Washington y La Habana y explicó que el país ha buscado impulsar la comunicación entre ambas partes.

“Digamos que (el papel de México ha sido) de promoción del diálogo tanto con las autoridades de Estados Unidos como con las autoridades cubanas”, añadió.

Las conversaciones entre ambos gobiernos se producen en un contexto de tensiones prolongadas entre Washington y La Habana, que incluyen el embargo económico impuesto por Estados Unidos a la isla desde hace décadas y la presión en los últimos meses bloqueando la entrada de importaciones de petróleo a Cuba. EFE

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