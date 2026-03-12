México apoya la propuesta de Petro sobre comunicado latinoamericano que pida paz en Irán

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves de que sostuvo una conversación con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, quien le propuso emitir un comunicado conjunto con países de América Latina para llamar a la paz y a una solución diplomática ante el conflicto bélico en Oriente Medio.

“Ayer hablé con el presidente (Gustavo) Petro. Él nos planteó que pudiéramos hacer un comunicado junto con otros países de América Latina llamando a la paz y a la solución diplomática» sobre la situación actual en Irán, explicó la mandataria durante su conferencia matutina.

La gobernante mexicana indicó que México respaldó la iniciativa, de la que no ofreció detalles, y reiteró la postura histórica del país a favor de la resolución diplomática de los conflictos internacionales.

Sheinbaum agregó que su Gobierno considera prioritario impulsar vías diplomáticas que permitan reducir la tensión internacional y evitar una escalada mayor del conflicto, y advirtió que las tensiones en la región no solo afectan a Oriente Medio, sino que tienen repercusiones globales.

México ha defendido tradicionalmente en su política exterior principios como la solución pacífica de controversias, la no intervención y la cooperación internacional, postura que el actual Gobierno ha reiterado en diversos conflictos internacionales.

Irán anunció este martes una nueva oleada de bombardeos contra Israel y contra objetivos estadounidenses en los países del golfo después de trece días de conflicto en el que los ataques no han cesado en la región a raíz de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel sobre Teherán el pasado 28 de febrero. EFE

