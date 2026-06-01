México apuesta por jugadores con falta de ritmo

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Gustavo Borges

México, 31 may (EFE).- La selección mexicana apuesta, como mínimo, por llegar hasta los cuartos de final del Mundial a pesar de que jugará con cinco figuras que se recuperan de lesiones y llegan con pocos minutos.

La Federación Mexicana de Fútbol anunció el domingo la lista de 26 convocados, con doce que militan en clubes de la Liga local.

A diferencia de Brasil, Uruguay o Panamá, que anunciaron sus listas de manera creativa y con emoción, la lista del Tri no tuvo sorpresas. El seleccionador Javier ‘el Vasco’ Aguirre agregó a sus doce nombres locales a catorce figuras que juegan en clubes extranjeros.

La convocatoria generó polémica de inmediato.

El entrenador dejó fuera al centrocampista Marcel Ruiz, que lastimado de una rodilla jugó con elevado rendimiento la parte final del torneo Clausura y ganó el sábado con Toluca la Copa de Campeones de Concacaf.

Sin embargo, Aguirre llevará al Mundial a algunos jugadores que ni 200 minutos suman en el año.

Los centrocampistas Édson Álvarez, del West Ham, en recuperación de una cirugía de tobillo; y Luis Chávez, del Dínamo de Moscú, de regreso de una cirugía de rodilla, eran hace un año dos fijos en la alineación. Ahora estarán en el Mundial lejos de su mejor momento de forma deportiva.

En la delantera, Santiago Giménez, del Milán italiano, pasó varias semanas en el dique seco por una dolencia de tobillo. Alexis Vega se perdió varios partidos con Toluca tras una operación de rodilla y César Huerta, del Anderlecht belga, fue sometido a cirugía por pubalgia.

El guardameta Guillermo Ochoa, del AEL Limasol chipriota, jugará su sexto mundial, luego de años de inestabilidad en los que ha tenido altibajos en su rendimiento y a los 40 años ha perdido reflejos y velocidad. Su llamado parece más un reconocimiento a su rica trayectoria. Parece poco probable que juegue.

Aunque México perdió por lesión a Luis Malagón. El portero pintaba para ser titular y ahora su sustituto es Raúl Rangel, quien llega en buena forma.

En la defensa hay calidad con los centrales Johan Vázquez y César Montes, el lateral izquierdo Jesús Gallardo y la dupla de Israel Reyes y Jorge Sánchez, por derecha.

Hay talento en mitad de cancha. Aún si Álvarez y Chávez no aparecen, Gilberto Mora y Obed Vargas, volantes por derecha, el español Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, por izquierda, y los medios de contención Erik Lira y Luis Romo dan tranquilidad a ‘el Vasco’.

En gran forma llega el colombiano naturalizado Julián Quiñones, quien acaba de ganar el título de mejor goleador de la liga saudí y podrá ser tomado en cuenta como media punta por el costado izquierdo o como ariete.

Orbelín Pineda y Roberto Alvarado son alternativas por derecha, en un equipo con Raúl Jiménez, del Fulham, como centrodelantero.

El joven goleador Armando González, del Guadalajara, llega en el mejor momento de su carrera, y el gigante zurdo Guillermo Martínez, de Pumas, será una buena opción en el juego aéreo.

Aguirre insinuó que ya tiene la alineación titular para el partido inaugural contra Sudáfrica el 11 de junio. Es probable que los 11 titulares sean los que inicien el partido amistoso contra Serbia en Toluca, el 4 de junio.

México alcanzó los cuartos de final en las otras dos ocasiones que fue sede del Mundial, en 1970 y 1986.

Ahora, igualar eso será un reto mayor y el equipo está obligado a clasificarse primero del grupo que completan Corea del Sur y República Checa. De lo contrario, jugará el resto del Mundial fuera del país contra rivales muy duros.

Si bien hay incertidumbre, de momento Aguirre tiene alternativas. Si no aparecen imprevistos en forma de lesiones, México tendrá oportunidades de seguir apostando al milagro, aunque el equipo tendría que crecer demasiado si pretende alcanzar los cuartos de final. EFE

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