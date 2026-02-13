México apunta a una extorsión como posible móvil del asesinato de mineros en Sinaloa

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que la Fiscalía mantiene una investigación “profunda” sobre el asesinato de cinco mineros vinculados a la empresa canadiense Vizsla Silver en el estado de Sinaloa (noroeste del país) y señaló que no se descarta la extorsión como posible móvil del crimen.

“Sobre este caso de los mineros, está haciendo la fiscalía la investigación para ver si fue un caso en efecto de extorsión, de amenaza y poder tomar todas las medidas necesarias”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre tras el asesinato de cinco trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, en una zona minera del municipio de Concordia, en Sinaloa, mientras que otros cinco continúan desaparecidos.

El martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó de que, según las primeras declaraciones de los detenidos del caso, los diez mineros secuestrados habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal ‘Los Mayos’, antagónico de ‘Los Chapitos’.

En ese sentido, la mandataria explicó que la versión inicial sobre la causa del secuestro proviene de declaraciones de detenidos, pero advirtió que no es concluyente y que continúa la investigación.

Sheinbaum detalló que las pesquisas buscan esclarecer además las condiciones laborales y posibles responsabilidades.

“Averiguar exactamente la condición laboral de los mineros, ver si hay alguna o no responsabilidad en la minera y también pues una investigación profunda de cuál es la causa de esta situación”, declaró.

Asimismo, indicó que el Gobierno dialogará con el sector para evaluar riesgos de seguridad.

“Hablar con la cámara de los mineros en la industria minera para poder saber si son víctimas de extorsión y qué es lo que tenemos que hacer para poder proteger tanto a la actividad productiva como a las y a los trabajadores”, afirmó.

Sobre este punto, la mandataria destacó que existe una estrategia nacional contra la extorsión, el cual es “uno de los delitos que afecta más a la ciudadanía”, aunque explicó que se modificó la ley para perseguir este delito de oficio y coordinar acciones con las entidades federativas. EFE

