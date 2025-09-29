México arranca con blanqueada el premundial sub-23 de béisbol en Panamá

3 minutos

La Chorrera (Panamá), 28 sep (EFE).- La selección de México sub-23, entrenada por Enrique «Che» Reyes, comenzó este domingo su participación en el Premundial de la categoría, que se desarrolla en Panamá, con triunfo 5-0 sobre su similar de Guatemala en el arranque del grupo A.

El pitcheo del equipo mexicano estuvo sólido en esta salida, solo permitiendo un imparable de su rival.

La blanqueada fue gracias a las labor de Markos Sánchez, quien se llevó el triunfo, con una labor de cuatro entradas, con seis ponches en su labor.

Le siguieron Luis Villavicencio, Guillermo Arvizu y Miguel Martínez, quienes lanzaron un episodio cada uno para mantener la victoria.

La derrota recayó sobre Steven Oliva, con una labor de cuatro episodios, cuatro bases por bolas y cuatro ponches.

La ofensiva mexicana disparó 10 imparables, teniendo como su mejores toleteros a Esteban Romero de 3-2 con dos carreras anotadas y una empujada y José Villa de 2-2, un doble, con dos carreras anotadas.

El único imparable del equipo guatemalteco fue de Juan Diego.

Guatemala volverá este lunes al terreno a enfrentar a Costa Rica, mientras que los mexicanos jugarán el martes próximo ante los ticos.

Puerto Rico, en el grupo B, no tuvo problemas para derrotar 9 carreras por 1 a Bahamas.

La ofensiva boricua estuvo comandada por Edrick Feliz, quien disparó dos dobles en tres viajes al plato y produjo tres rayitas para Puerto Rico.

La labor ofensiva fue acompañada de un buen trabajo monticular de Jorhan Laboy, quien se llevó la victoria del duelo. El tirador zurdo cubrió cuatro entradas, permitió dos imparables y retiró por la vía del ponche a seis contrarios.

La derrota en el duelo fue para Deshaugh Forbes, quien abrió el duelo por el elenco de Bahamas.

Los imparables de Bahamas lo conectaron: Pheron Cherlton, Julen Cactunght, Keshon Conlife y Ben Dupuch.

En el otro partido del grupo B, Cuba no tuvo problemas para derrotar 8 carreras por 2 a Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Por Cuba, el lanzador Dario Sarduy se llevó la victoria, con una labor de 4 entradas, en donde permitió cuatro hits, dos carreras y ponchó a cuatro. La derrota fue para Kaleb King, primero de tres tiradores, quien laboró 3 entradas y permitió tres carreras.

Harold Vasque fue el ancla ofensiva de los cubanos, sumando 3 imparables en cuatro turnos, incluyendo un cuadrangular, tres carreras anotadas y cuatro empujadas.

Por Islas Vírgenes el mejor a la ofensiva fue Ervin Dorsette de 4-2.

La escuadra cubana tendrá mañana su segundo compromiso ante Aruba, mientras que Islas Vírgenes se medirá a Bahamas. EFE

cl-rao/laa