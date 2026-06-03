México arresta a 11 personas acusadas de extorsionar a agentes turísticos en sur del país

3 minutos

Ciudad de México, 3 jun (EFE).- Fuerzas de seguridad de México arrestaron este miércoles en el estado de Guerrero (sur) a 11 integrantes de una organización criminal que, presuntamente, se dedicaba a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en la región, informó el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En una publicación en la red social X, García Harfuch explicó que estas acciones se produjeron en el marco de la estrategia nacional contra la extorsión, después de que las autoridades recibieran denuncias anónimas y recabaran información de inteligencia ante estos hechos presuntamente delictivos.

En un comunicado posterior, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que los agentes localizaron en Acapulco varios domicilios utilizados por el grupo criminal, cuyos integrantes «intimidaban y exigían cuotas a prestadores de servicios turísticos para permitirles trabajar en playas y áreas de alta afluencia en la zona de la costera Miguel Alemán».

Tras implementar labores de vigilancia y obtener una autorización judicial, los agentes de la SSPC registraron los domicilios y detuvieron a 11 personas acusadas de integrar dicha organización criminal.

Les incautaron tres pistolas, 23 teléfonos celulares, tabletas, computadoras, dinero en efectivo y tres vehículos.

Entre los arrestados estaría el líder del grupo, Jesús Zamora Cervantes, según informaron a EFE fuentes de seguridad.

De acuerdo con esas mismas fuentes, también se detuvo a Marco Antonio Velázquez Jirón, Javier Velázquez Ocampo, Benito Castro Palma, Abad Esparza Bustos, Arturo Pantoja Guatemala, Julio César Melo Lozano, Antonia López Lorenzo, Nancy León Barrios, Liliana Delgado Alvarado y Lorelei Ontiveros Pedraza.

En el operativo participaron agentes de la SSPC, de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal de Guerrero.

«La extorsión no será tolerada. Se continuará actuando con determinación para desmantelar organizaciones criminales, proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad de quienes viven del turismo», manifestó el secretario de Seguridad en su publicación en redes sociales.

Asimismo, instó a la ciudadanía a presentar denuncias de casos de extorsión «con la garantía de absoluta seguridad en sus denuncias».

Según detalló, siete de los arrestados contaban con una orden de detención por el cargo de pertenencia a organización criminal con fines de extorsión.

La extorsión es uno de los principales delitos que sufre México, por lo que el Gobierno federal impulsó una estrategia de combate para reducir los casos y evitar la impunidad. EFE

des/jmrg/seo