México arresta a presuntos implicados en contrabando de combustible

Ciudad de México, 6 sep (EFE).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó este sábado del arresto de varios presuntos participantes en el contrabando de combustible relacionados con el decomiso de diez millones de litros de combustible en el estado de Tamaulipas (nororiente), en marzo pasado.

«Resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes contaban con orden de aprehensión», indicó García Harfuch en un mensaje en la red social X.

«El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito, como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal», añadió el funcionario y adelantó que el domingo «se dará una conferencia de prensa» a las 11:00 horas locales (17:00 GMT) sobre estas detenciones.

Aunque García Harfuch no reveló los nombres de los detenidos, distintos medios señalaron que entre ellos estaba el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina entre 2018 y 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En tanto, la SSPC informó de las detenciones, sin precisar una cifra, y señaló que estas se llevaron a cabo a través de «operaciones coordinadas y realizadas en días recientes», como resultado de trabajos de investigación de agentes de las citadas instituciones de seguridad.

«Cabe destacar que estas acciones fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración federal en el combate a la corrupción y a la impunidad; la cual se mantendrá vigente de manera permanente en las instituciones, a fin de garantizar resultados satisfactorios en los compromisos adquiridos con México», añadió la secretaría

LA SSPC apuntó que las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades federales y, según el Registro Nacional de Detenciones, estas se cumplieron el 2 de septiembre pasado.

En marzo pasado, autoridades mexicanas incautaron diez millones de litros de hidrocarburo asegurados en el mismo estado mexicano de Tamaulipas, en el noreste de México. Luego, a finales de julio, entes oficiales decomisaron 1,8 millones de litros de hidrocarburo ilegal y un inmueble también en Tamaulipas.

Estos operativos forman parte de los esfuerzos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para combatir el robo y almacenamiento ilegal de combustible, también denominado ‘huachicol’, un delito que ha generado pérdidas millonarias calculadas en casi 4.000 millones de dólares entre 2019 y 2024.

En tanto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que su Gobierno llevará las investigaciones contra el robo de combustible o huachicol “hasta donde tope”, sin importar si funcionarios públicos o empresarios resultan implicados en las redes delictivas. EFE

