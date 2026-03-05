México asegura «condiciones» para que Irak dispute repechaje en Monterrey rumbo al Mundial

3 minutos

Ciudad de México, 5 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que existen “todas las condiciones” para que la selección de Irak pueda disputar el partido de repechaje rumbo a Mundial de Fútbol 2026 previsto a finales de marzo en la ciudad de Monterrey (norte), pese a las complicaciones logísticas derivadas del conflicto en Oriente Medio.

“Están dadas todas las condiciones (para que juegue Irak). Todas, todas”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa.

Las declaraciones se producen después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informara la noche del miércoles que mantiene gestiones para facilitar la llegada de la delegación iraquí al partido programado para el próximo 31 de marzo en Monterrey, una de las sedes mexicanas del Mundial que el país organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Irak es uno de los países en la reclasificación, donde espera al ganador del encuentro entre Bolivia y Surinam que se jugará también en Monterrey.

En un comunicado, la cancillería mexicana explicó que el espacio aéreo de Irak permanece cerrado debido al conflicto que atraviesa actualmente Medio Oriente, lo que complica la salida directa del equipo y su delegación.

Además, México no cuenta con embajada en Irak, por lo que las gestiones diplomáticas se realizan a través de otras representaciones mexicanas en la región.

En particular, la embajada mexicana en los Emiratos Árabes Unidos ha mantenido contacto con directivos del fútbol iraquí para coordinar los trámites necesarios.

Según la SRE, tanto esa sede diplomática como las embajadas de México en Turquía o en países europeos están disponibles para tramitar las visas necesarias para jugadores, cuerpo técnico y directivos que viajarían al país.

“La embajada en Emiratos Árabes Unidos como en Turquía, o en cualquier país en Europa, están en la mejor disposición para otorgar las visas que requieran tanto jugadores como directivos”, indicó la dependencia.

La cancillería también solicitó formalmente a la Federación de Fútbol de Irak que envíe los nombres y datos de las personas que integrarán la delegación, así como su lugar de residencia actual, con el objetivo de acelerar los procedimientos de emisión de visas.

El partido previsto en Monterrey forma parte de los encuentros de clasificación que servirán como preparación y eliminatoria rumbo al Mundial de 2026, torneo que por primera vez contará con tres países anfitriones y que tendrá varios partidos en territorio mexicano.

Sheinbaum ha insistido en que México ofrecerá condiciones adecuadas para los equipos visitantes y para el público internacional que asista a los encuentros del torneo.

“Va a ser una experiencia hermosísima para todo aquel que venga a nuestro país”, recalcó.

México será sede de la Copa Mundial por tercera vez, tras los torneos de 1970 y 1986, y recibirá 13 partidos repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte). EFE

csr/afs/laa

(foto)