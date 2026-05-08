México asegura que «en ningún momento se intentó evitar presentaciones» de Díaz Ayuso

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Ciudad de México, 8 may (EFE).- La Secretaría de Gobernación (Segob) de México aseguró este viernes que «en ningún momento se intentó evitar alguna de las presentaciones» en el país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó al Gobierno mexicano de «amenazar» a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano si asistía al evento.

«Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno», remarcó la Segob en un breve comunicado.

«En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas», agregó la nota tras el anuncio de Díaz Ayuso de que cancelaba la parte final de su viaje oficial a México por el «boicot» del Gobierno mexicano y no asistiría a los Premios Platino que se celebran mañana sábado en la Riviera Maya, en el sur de México. EFE

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