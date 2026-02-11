México asegura que «no hay información de uso de drones» tras cierre aéreo en El Paso

1 minuto

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que no existe información sobre el uso de drones de carteles en la frontera tras el cierre temporal del espacio aéreo en la zona de El Paso, Texas (EE.UU.), y pidió evitar especulaciones mientras se esclarecen las causas.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera (con EE.UU.). De cualquier manera, el gabinete de seguridad lo investiga”, sostuvo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de Sheinbaum contrastan con lo asegurado por el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, quien afirmó que el vuelo de drones supuestamente operados por un cártel provocó la suspensión temporal de la actividad aérea desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso, aunque remarcó que la «amenaza» ya fue «neutralizada». EFE

csr/afs-lss

(Foto) (Vídeo)