México asegura que «no hay información de uso de drones» tras cierre aéreo en El Paso

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que no existe «información» sobre el uso de drones de carteles en la frontera tras el cierre temporal del espacio aéreo en la zona de El Paso, Texas (EE.UU.), y pidió evitar especulaciones mientras se esclarecen las causas.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera (con EE.UU.). De cualquier manera, el gabinete de seguridad lo investiga”, sostuvo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de Sheinbaum contrastan con lo asegurado por el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, quien afirmó que el vuelo de drones supuestamente operados por un cártel provocó la suspensión temporal de la actividad aérea desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso, aunque remarcó que la «amenaza» ya fue «neutralizada».

Cuestionada sobre la interrupción temporal de operaciones aéreas por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), anunciada la noche del martes hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso por “razones de seguridad”, la mandataria subrayó que el episodio no afectó el espacio aéreo nacional.

“El espacio aéreo mexicano no se cerró, se cerró el espacio aéreo de Texas”, afirmó sin dar mayores detalles.

Sheinbaum explicó que, de acuerdo con información recibida por su Gobierno, las actividades ya fueron restablecidas “con normalidad” por las autoridades estadounidenses.

En ese contexto, enfatizó que hasta el momento no existen indicios oficiales que vinculen el cierre con el uso de aeronaves no tripuladas en la frontera común, aunque el tema es revisado por las autoridades de seguridad mexicanas.

La presidenta añadió que el Ejecutivo federal buscará obtener detalles adicionales sobre el origen de la medida adoptada por la autoridad aeronáutica estadounidense.

“Vamos a averiguar exactamente las causas de por qué lo cerraron”, dijo.

Asimismo, reiteró que cualquier información relevante deberá compartirse a través de los canales institucionales entre ambos países y que el diálogo bilateral permanece activo.

“Si tienen alguna información la FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos. pues puede preguntarle al gobierno de México”, apuntó.

Finalmente, llamó a evitar conclusiones anticipadas mientras se desarrolla la investigación y defendió la coordinación con Washington en este tipo de situaciones.

La restricción, que entró en vigor a las 23:30 hora local de este martes y estaba previsto que se mantuviera hasta las 23:30 hora local del 20 de febrero, abarcaba un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso y la vecina comunidad de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México, aunque fue reabierta este miércoles.

Según un informe mensual de actividad aérea emitido por el aeropuerto, citado por el Times, alrededor de 3,5 millones de viajeros hasta noviembre de 2025 habían pasado por el aeropuerto de El Paso, que ofrece servicio directo a importantes centros de conexiones como Los Ángeles, Denver, Houston y Atlanta. EFE

