México asegura que EE.UU. «no quiere salirse» del T-MEC pese a su rechazo a extenderlo

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Ciudad de México, 1 jul (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró este miércoles que el tratado comercial con EE.UU. y Canadá, conocido como T-MEC, sigue vigente hasta 2036, al tiempo que afirmó que Washington «no quiere salirse» del acuerdo pese a su negativa de extenderlo 16 años más.

«El tratado sigue vigente hasta 2036. Nos vamos a un proceso de revisión anual (…) Si Estados Unidos quisiera salir, ya se habría salido, no hay ningún impedimento. Entonces, no quiere salirse», declaró Ebrard en una rueda de prensa en Ciudad de México tras su reunión virtual con los negociadores de los otros dos países norteamericanos.

EE.UU. comunicó a sus interlocutores que no quiere a extender por otros 16 años la vigencia del tratado comercial, por lo que los tres socios entrarán en el mecanismo de revisiones anuales ya previsto en el acuerdo. EFE

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