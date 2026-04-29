México asegura que EE.UU. no presentó pruebas para la extradición de gobernador de Sinaloa

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Ciudad de México, 29 abr (EFE).- La Cancillería mexicana afirmó este miércoles que enviará una queja diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México por la forma en que se hizo pública la acusación contra el gobernador de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, a la vez que aseguró que no se presentaron «pruebas».

«La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la Fiscalía General de la República. En los documentos no se anexan pruebas”.

La Cancillería informó que el 28 de abril recibió solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, pero advirtió que conforme a los tratados vigentes, este tipo de información debe manejarse con carácter confidencial, por lo que la forma en que se hizo pública no se apegaría a esos lineamientos. EFE

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