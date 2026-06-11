México asegura que el T-MEC se va a mantener pese al rechazo de Donald Trump

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Ciudad de México, 11 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá vigente, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, puso en duda su renovación al asegurar que su país «no necesita nada» de sus socios norteamericanos.

«Yo creo que el T-MEC se va a mantener», sostuvo la mandataria mexicana al ser consultada sobre las declaraciones realizadas la víspera por Trump.

El presidente estadounidense afirmó el miércoles que no sabe si renovará el acuerdo comercial trilateral porque, según dijo, a Estados Unidos «le va mucho mejor» sin depender de México y Canadá.

Además, aseguró que su país no necesita automóviles, energía, madera ni otros productos provenientes de sus socios.

Ante ello, Sheinbaum defendió los beneficios económicos que el tratado genera para los tres países y sostuvo que la integración regional ha fortalecido tanto el empleo como la competitividad de América del Norte.

«Queremos que se mantenga el tratado porque beneficia a los tres países», señaló.

La gobernante rechazó la idea de que el crecimiento económico o el empleo en México representen una desventaja para Estados Unidos y aseguró que las cadenas productivas de ambos países son complementarias.

“Está demostrado por muchos textos que aumentar el empleo en México no va en contradicción con el aumento de empleo en Estados Unidos, al contrario. Aumenta el empleo aquí y aumenta el empleo allá porque se fabrican cosas distintas. Y en muchas son complementarias», señaló.

La presidenta minimizó el alcance de los comentarios de Trump y los interpretó como parte de las negociaciones en curso.

«Ayer el presidente Trump dijo algo que ha dicho ya en otras ocasiones, no es nuevo. El tema que (el T-MEC) es mejor que el TLCAN, cosa que nosotros también creemos lo mismo y pues que no sabe si lo va a renovar o no. Pero también es parte del proceso de diálogo que estamos teniendo con ellos», indicó.

El actual T-MEC entró en vigor en julio de 2020 para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tras una renegociación impulsada durante el primer mandato de Trump.

El acuerdo establece una revisión conjunta seis años después de su entrada en funcionamiento.

Si los tres países acuerdan su continuidad antes del 1 de julio, se extenderá automáticamente por otros 16 años; de lo contrario, comenzará un proceso de revisiones anuales que podría prolongarse durante una década antes de una eventual expiración.

México y Canadá han expresado públicamente su interés en renovar el tratado, mientras que Washington ha dado señales de que busca introducir modificaciones en áreas como el sector automotriz y el acceso al mercado lácteo canadiense. EFE

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