México asegura que nunca pondrá en riesgo su soberanía ante supuesto operativo de la DEA

3 minutos

Ciudad de México, 20 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que nunca pondrá “en riesgo la soberanía” del país e insistió en que no existe ningún operativo en territorio nacional de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“¿Qué interés tiene la DEA en publicar lo que publicó hace dos días? No lo sé. Probablemente querer decir que cambiaron las cosas. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México es que la presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía. Jamás”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana señaló que el ‘Proyecto Portero’, anunciado por la DEA el pasado lunes y que, según la agencia tiene como objetivo combatir el narcotráfico en la frontera entre México y Estados Unidos, “no tiene nada que ver con la realidad”.

Reiteró que con el gobierno estadounidense existe una coordinación en el tema de seguridad, pero siempre con respeto a las soberanías.

“No sé cuál sea su intención, la verdad, decir que hay un operativo especial en la frontera, cuando no lo hay. Entonces, pues en todo caso ellos (la DEA) tendrían que decir por qué, cuál es su intención”, apuntó.

Sheinbaum aseguró que hubo “un distanciamiento” con la DEA a raíz de la detención del general Salvador Cienfuegos en el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

“A partir de ahí, el presidente López Obrador pone más límites a las agencias en México. Esos límites continúan en nuestro gobierno”, señaló.

El pasado 18 de agosto, la DEA anunció el inicio del programa ‘Proyecto Portero’ con el que, según la agencia estadounidense, se trabajaría en conjunto con México para desmantelar las redes de tráfico de drogas que utilizan los cárteles, a los que responsabilizó de “inundar las comunidades estadounidenses con drogas sintéticas mortales”.

El programa reúne a investigadores mexicanos con fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia de EE.UU., los cuales, a lo largo de varias semanas, identificarían objetivos conjuntos y desarrollarían estrategias coordinadas de cumplimiento de la ley y fortalecerían el intercambio de inteligencia.

El martes, la presidenta mexicana negó la existencia de esa operación y mencionó que “no sabemos con base en qué” lo emitió la DEA e insistió en que México no ha llegado a ningún acuerdo con instituciones de seguridad estadounidenses.

La polémica ocurre después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha priorizado el combate al fentanilo, una droga sintética que, según su Gobierno, se elabora en países como México con precursores químicos de China y causó más de 48.000 muertes por sobredosis en EE.UU. durante 2024, de acuerdo con los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Por su parte, el Gobierno mexicano ha dicho desde febrero que, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’, acordada con Trump para evitar los aranceles a México, se ha detenido a más de 6.480 personas y se han confiscado casi sesenta toneladas de droga, entre ellas 311 kilogramos de fentanilo. EFE

csr/abz/psh

(foto)(video)