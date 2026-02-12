México busca acuerdo multilateral para asegurar suministro de minerales críticos

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- México busca impulsar un acuerdo multilateral que garantice el acceso a minerales críticos necesarios para su desarrollo industrial y la transición energética, afirmó este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien defendió la participación del país en diversos foros internacionales sobre el tema.

El funcionario explicó que el Gobierno mexicano ha intensificado su presencia en negociaciones y espacios de cooperación internacional para asegurar el suministro futuro de estos recursos estratégicos.

“México ha estado participando en el tema de minerales críticos en muy distintos foros y con muy diferentes países”, señaló.

Ebrard detalló que el país fue invitado recientemente por Estados Unidos a integrarse a un grupo de trabajo con varias naciones para avanzar en una propuesta común.

“Lo más reciente es que nos invitó Estados Unidos a participar en un equipo de muy diversos países (…) para reflexionar sobre los próximos 60 días sobre qué podemos hacer en conjunto para llegar a un acuerdo multilateral sobre minerales”, indicó.

Según el secretario, el objetivo central es evitar quedar al margen de decisiones globales en un contexto de competencia geopolítica por materias primas estratégicas.

“Lo que queremos es participar, ser parte para garantizar los minerales que México necesita hoy y va a necesitar en el futuro”, sostuvo.

Subrayó que la prioridad es asegurar estabilidad en el suministro y condiciones equitativas en el comercio internacional.

“Buscamos que se respete el acceso equitativo, legal, justo a los minerales críticos”, afirmó, al advertir del riesgo de interrupciones en el mercado global.

“También podemos ir a un mundo en donde amaneces con que quien produce uno de los minerales que necesitamos diga, ‘Pues ya no está disponible’”, acotó.

Por su parte, la directora del Servicio Geológico Mexicano, Flor María de Harp Iturribarría, explicó que estos recursos se consideran estratégicos por su importancia económica y el riesgo de interrupción en su suministro.

“Los minerales críticos tienen una definición internacional, son aquellos minerales que son importantes para la economía de un país (…) y los críticos tienen la característica de que es probable que se disrumpa o se interrumpa el suministro”, señaló.

Indicó que la condición varía entre países y que México depende totalmente de algunos de ellos.

“Son los que hemos visto que en nuestro país importa prácticamente al 100% del consumo en la industria (…) esta dependencia total hace que ese mineral se pudiera volver crítico en algún momento”, dijo, al enumerar el litio, níquel, cobalto, aluminio, cromo, titanio y vanadio entre los principales.

Ebrard vinculó esta estrategia con decisiones recientes para recuperar concesiones mineras improductivas o especulativas y proteger áreas naturales, al considerar que la política minera busca “evitar la especulación” y salvaguardar recursos estratégicos.

El Gobierno mexicano sostiene que su objetivo es participar activamente en la definición de reglas internacionales sobre minerales críticos para defender sus intereses industriales y energéticos en un escenario global en transformación. EFE

