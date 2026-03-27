México busca dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que llevan ayuda a Cuba

1 minuto

Ciudad de México, 26 mar (EFE).- La Secretaría de Marina (Semar) de México informó este jueves que activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades, que zarparon el sábado pasado desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, rumbo a La Habana con ayuda humanitaria, sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su arribo.

De acuerdo con la información disponible, dichas embarcaciones «tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo», por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, «en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en la mar», indicó la Semar en un comunicado.

Los veleros fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América que zarparon el 21 de marzo desde la isla cerca de Cancún, para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del embargo impuesto por Estados Unidos. EFE

jmrg/afs/gad

(foto)