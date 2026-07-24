México busca que su acuerdo comercial con EEUU y Canadá se extienda después de 2036

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El gobierno mexicano busca que su tratado comercial con Estados Unidos y Canadá se extienda ya más allá de la fecha inicial de 2036, dijo el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum tras otra ronda negociadora con enviados de Washington.

Conocido como T-MEC, el acuerdo entre los tres países entró en vigor en 2020 con una vigencia inicial de 16 años y revisiones previstas cada 6.

A principios de este año, México y Canadá propusieron renovarlo por 16 años más sin esperar a 2036.

Pero Donald Trump, que quiere reducir los déficits comerciales con sus socios, dijo necesitar más tiempo e impuso que a partir de ahora las revisiones sean anuales.

México y Estados Unidos culminaron el jueves la tercera ronda de conversaciones bilaterales en Ciudad de México.

«¿Qué estamos buscando nosotros? Llegar a un acuerdo para que el tratado pueda ser incluso más de 10 años», explicó Sheinbaum.

La oficina del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha dicho que el T-MEC seguirá en su formato actual hasta resolver sus «deficiencias».

Los negociadores estadounidenses insistieron en aumentar la proporción de componentes hechos en Estados Unidos que deben contener los productos fabricados en Norteamérica para evitar nuevos aranceles, explicó Sheinbaum.

Aunque el T-MEC no lo contempla, Trump y Greer han señalado en varias ocasiones que la revisión comercial está también ligada a la negociación sobre seguridad con México.

Sheinbaum desvinculó sin embargo ambos temas.

La lucha contra el narco, la corrupción y la migración ilícita «más bien son parte de otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos», afirmó el jueves.

Ambos países sostendrán una nueva ronda de diálogo a principios de septiembre.

jla/acc/nn