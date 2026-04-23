México buscará captar producción que EE.UU. quiere sacar de Asia

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Ciudad de México, 23 abr (EFE).- México ve en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) una oportunidad para captar parte de la producción industrial que Washington busca relocalizar desde Asia sin aranceles, principalmente en sectores estratégicos como semiconductores, farmacéutica y electrónica, afirmó este jueves el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

Tras participar en una reunión del Gabinete Económico encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario dijo que México ya prepara el inicio de las conversaciones formales para la revisión del tratado, previstas para el 26 de mayo, después de una segunda ronda de conversaciones con autoridades estadounidenses en la capital mexicana, que iniciaron el lunes con la visita del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

“El punto de confluencia mayor” entre México y Estados Unidos, señaló Ebrard, es definir cómo reemplazar importaciones de terceros países en sectores donde ambos países tienen una alta dependencia de Asia.

“En farmacéutica, en semiconductores, en mucho de la electrónica, la dependencia de México y de Estados Unidos respecto a Asia rebasa el 85 %”, expuso el secretario en una atención a medios.

Ebrard sostuvo que ese escenario abre una nueva discusión dentro del T-MEC: qué puede producir México, qué puede producir Estados Unidos y cómo construir una política común en la región.

“Ahí no puede haber aranceles entre nosotros. Tenemos una política común”, afirmó.

El planteamiento se da en medio de la presión estadounidense para fortalecer las reglas de origen y reorganizar las cadenas de suministro en Norteamérica, un punto que México ha buscado convertir en ventaja frente a competidores asiáticos.

Ebrard reconoció que la negociación será “difícil”, porque el Gobierno estadounidense ya no parte de una visión tradicional de libre comercio, sino de un esquema basado en aranceles y reglas de origen.

“El Gobierno de los Estados Unidos es un gobierno que no piensa que la mejor opción es el libre comercio”, afirmó, al advertir que el tratado vigente “viene de una idea anterior, distinta”.

En ese contexto, el secretario explicó que la pregunta central para México será cómo mantener la mejor posición relativa frente a otros países que exportan a Estados Unidos y cómo participar en la producción que ese país necesita.

Uno de los sectores mencionados fue el de semiconductores, donde, según Ebrard, México hoy participa con apenas entre el 3 % y el 4 % de lo que compra Estados Unidos.

El funcionario dijo que Washington busca mover a Norteamérica al menos el 70 % de su consumo de semiconductores, y que México podría aspirar a producir una parte relevante de ese volumen.

“Nosotros pensamos que en ese tramo, cuando menos el 30 % lo podríamos hacer”, indicó.

También mencionó el sector farmacéutico, en el que Estados Unidos busca sustituir ingredientes activos que actualmente importa desde India o China, lo que podría abrir un nuevo espacio para la industria mexicana.

Ebrard sostuvo que México llega a la negociación con una ventaja frente a otros competidores porque, según sus cálculos, paga un arancel efectivo inferior al 4 %, por debajo del 30 % que atribuyó a China y del 20 % de Vietnam.

“Hoy en día nosotros pagamos menos. Por eso las exportaciones mexicanas siguen subiendo”, dijo.

La estrategia mexicana se perfila así como una combinación de defensa del acceso preferencial al mercado estadounidense, fortalecimiento de reglas de origen y atracción de nuevas inversiones industriales, en una revisión del T-MEC que el Gobierno mexicano considera compleja, pero con potencial para ampliar el papel de México en las cadenas productivas de Norteamérica. EFE

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